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أخبار البلد

رئيس لجنة الثروة الحيوانية: مقترح صرف تروسيكل للأطباء البيطريين بالوحدات مرفوض

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:20 م
صدى البلد
محمد غالى
قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الثروة الحيوانية، إنه يرفض مقترح صرف "تروسيكل" للأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية، مطالبًا بتوفير وسائل إنتقال تليق بالأطباء البيطريين.

وأكد عضو المجلس، أنه تواصل مع مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، للتأكد من صحة وجود المقترح من عدمه، والذى بدوره أكد أن الأمر صحيح، لكنه لا يتعدى كونه استطلاعا للرأي.

واشار علي، إلى انه عندما يرى نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية أو رئيس الهيئة ومدير المديرية راكبين توك توك ويمارسوا أعمالهم بالتوك توك، وقتها نوافق على ركوب التروسيكلات.

واضاف عضو المجلس، ان الأطباء البيطريين مكانتهم فى الدول المتقدمة بالمرتبة الأولى، فيجب توفير كل السبل لراحتهم والاستفاده منهم.
رئيس لجنة الثروة الحيوانية: مقترح صرف تروسيكل للأطباء البيطريين بالوحدات مرفوض

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