الحلقة الـ 12 من مسلسل الهيبة الحصاد .. الشرطة تحاصر تيم حسن

بدأت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل الهيبة الحصاد، بـ ذهاب نور سيرين عبد النور لمنزل منى شقيقة جبل " تيم حسن" التي تطلب منها أن تجعلها تلتقي به بعد هروبه بسبب ملاحقة الشرطة له، وتشرح نور لـ منى طبيعة العلاقة بينهما وأنه أحبته كثيرًا.



وترفض منى طلب نور وتتهمها بالكذب وأنه نفعل ذلك لأنها تريد تحقيق سبق إعلامي لبرنامجها.. أما شاهين "عبدو شاهين" تساعده في الحصول على جواز سفر مزور لكي يتمكن من السفر إلى تركيا دون علم أحد ليبدأ حياته من جديد، بعد ظن أهله وأهل بلدته الهيبة أنه توفى.



وتنتهي أحداث الحلقة الـ12 بـ محاصرة الشرطة للمكان الذي يختبئ فيه جبل مع والدته وشقيقه حيث كانوا يستعدون لعدوتهم للهيبة، ويطالبوه بـ تسليم نفسه بعد أن صوره أحد الأشخاص وأرسل الفيديو وموقع المكان إلى الشرطة.

