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حوادث

شاهد.. المصري معروف بالجدعنة.. شاب ينقذ طفلا أثناء سقوطة من الدور الثالث

السبت 18/مايو/2019 - 08:11 ص
صدى البلد
رامى المهدي
تعرض طفل الى السقوط من شرفة منزله بالطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة إمبابة ، ولكن العناية الإلهية أنقذته بواسطة شاب أثناء وقوفه أسفل العقار.

رصدت احدى كاميرات المراقبة المتواجدة فى الشارع ، وجود ثلاث شباب يقفون بجوار سيارة وأثناء ذلك شهد أحدهم سقوط "شبشب" من أعلى، وهنا فوجئوا بطفل (5 سنوات) ممسكا بشرفة بالطابق الثالث، على الفور هرع أحد الشباب لإنقاذ الطفل وانتظر الشاب الاخر فى الشارع واثناء سقوط الطفل التقطه على يديه ،دون أن يصيب الطفل مكروه.

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