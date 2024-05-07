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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من السلطات السعودية بشأن عمالة الحج

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إطلاق خدمة "أجير الحج" لهذا العام 1445 هـ، التي تمكّن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج.

ودعت الوزارة في بيان لها؛ الراغبين في العمل بالمشاعر المقدّسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين، إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة "باب أجير" التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل، وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال مواسم الحج.

وبينت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك، حيث تُلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسميًا، مع التأكيد على أن المخالفين سيتعرّضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.

وتوفر خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكلٍ مؤقتٍ، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.

وتسعى "أجير الحج" لتحقيق جملة من الأهداف، منها: تعزيز مرونة القوى العاملة، ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.

وتُتاح الخدمة إلكترونيا بشكلٍ مبسطٍ للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني: [أجير الحج] (https://www.ajeer.com.sa).

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إجراء عاجل من السلطات السعودية بشأن عمالة الحج


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