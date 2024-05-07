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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الجليل: متعجب من إراحة معلول واستبعاد الدبيس من مباراة الاتحاد

كولر
كولر

تعجب محمد عبد الجليل نجم الأهلي والزمالك الأسبق من قرار السويسرى كولر المدير الفني للفريق الأحمر باستبعاد كريم الدبيس وإراحة التونسي على معلولين قائمة الفريق التي تواجه الاتحاد السكندرى اليوم رغم عدم وجود لاعب جناح أيسر .

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وأوضح محمد عبد الجليل خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا"    عودة أفشة إلى قائمة الأهلي أمر جيد وهذا الأمور تميز كولر الفترة الأخيرة بعودة اللاعبين التواجد في التشكيل بعد الاستبعاد فترات كبيرة بسبب الأزمات الفنية لهم مثل محمود كهربا وأحمد عبد القادر ".

وتابع محمد عبد الجليل " كولر الشخص الوحيد صاحب قرار مشاركة اللاعبين حيث يعلم قدرات كل لاعب في التدريبات وتوظيف كل منهم ".

وطالب محمد عبد الجليل بعدم مشاركة الفرنسي موديست في تشكيل الأهلي الفترة المقبلة حيث اللاعب لم يقدم شيئا حتى الآن .

الأهلى

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