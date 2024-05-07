بيان عاجل من حماس بشأن اقتحام الاحتلال الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، بيانا أكدت فيه أن اقتحام جيش الاحتلال لمعبر رفح الحدودي، فجر اليوم، تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي.



وأشارت حماس في بيانها إلى أن اقتحام معبر رفح يهدف إلى "مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع، عبر إغلاقه ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة عبره لشعبنا المحاصر الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع ممنهج من قبل الاحتلال النازي".

وتابعت الحركة بالقول إن "هذه الجريمة - التي تأتي مباشرة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء - تؤكّد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته المتطرفة، وتنفيذاً لمخطط الإبادة والتهجير الذي ينفذه اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة مجرم الحرب نتنياهو".

وأضافت: “ندعو الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين النازحين في رفح وعموم قطاع غزة”.