باسم مرسي يساند لاعبي الزمالك ويوجه رسالة خاصة لـ عمر صلاح قبل مواجهة نهضة بركان.. فيديو

حرص باسم مرسي لاعب الزمالك والمعار إلى صفوف سموحة، على مساندة زملائه في الفريق الأبيض، قبل خوض ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية غدًا، أمام نهضة بركان المغربي.



ونشر باسم مرسي فيديو له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدعم من خلاله لاعبي الزمالك، إلى جانب رسالة خاصة للحارس الشاب عمر صلاح.



ومن المنتظر أن يبدأ عمر صلاح أساسيًا في تشكيلة كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بعدما تعرض محمد عبد الرحيم "جنش" الحارس الأول للطرد خلال إياب نصف نهائي البطولة أمام النجم الساحلي التونسي، وإصابة عماد السيد الحارس الثاني في مباراة الأبيض الأخيرة بالدوري الممتاز.



ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، غدًا، الأحد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب "البلدي".

