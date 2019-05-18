العظمى بالقاهرة 31.. درجات الحرارة تواصل انخفاضها

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر : ( القاهرة 31/20، الإسكندرية 27/15، بورسعيد 24/19، رفح 25/15، كاترين 29/15، شرم الشيخ 36/26، بني سويف 35/18، الأقصر 38/22، الوادي الجديد 38/25، حلايب 31/27).



