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لمنع أخطاء الفواتير.. الكهرباء تطلق برنامج القراءات الموحد للعدادات أول يوليو

السبت 18/مايو/2019 - 10:46 م
فاتورة كهرباء - أرشيفية
فاتورة كهرباء - أرشيفية
وفاء نور الدين
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعميم برنامج القراءات الموحد للعدادات، للقضاء على أخطاء الفواتير.

وتابع المصدر ان الوزارة بدأت منذ عدة أشهر فى تجربة برنامج موحد لقراءة العدادات ببعض شركات التوزيع، وبدأ تطبيقه فى بعض المناطق التابعة لشركة جنوب القاهرة ، فى حين تم تأجيله بشركة شمال لمزيد من التجارب.

وأوضح: أن إطلاق برنامج القراءات الموحد كان مقررا له شهر ابريل الماضى، لكن تم تأجيله لإجراء مزيد من التجارب، لافتا الى الانتهاء منها بالفعل وسيتم تعميمه مع بداية يوليو المقبل

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن برنامج القراءات الموحد يهدف إلى التقاط قراءة العداد مع صورة لها والتى تفيد فى حالات الأعطال والسرقات والقراءة الشاذة، ويفيد كذلك فى عدم التدخل في تعديل القراءة

وأضاف: أن البرنامج يهدف إلى منع التلاعب فى إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء وذلك بالتأكد من ذهابه إلى المواطنين للحصول على الاستهلاك الفعلى لهم بتسجيل القراءة الحقيقية للعداد من خلال أخذ صورة لقراءة العداد وتسجيلها فى البرنامج، فيقوم البرنامج بتسجيل القراءة إذا كانت استهلاكا فعليا للمواطن، وعدم تسجيلها إذا كانت قراءة شاذة أو قيام الموظف بتسجيل متوسط استهلاك، مما يمنع نهائيا وجود أخطاء بفواتير الكهرباء.

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لمنع أخطاء الفواتير.. الكهرباء تطلق برنامج القراءات الموحد للعدادات أول يوليو

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