إغلاق التحقيق قبل أن يبدأ.. تعرف على تفاصيل شكوى هاني أبو ريدة في الفيفا

كشف مصدر مقرب من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن تفاصيل الشكوى المقدمة ضده إلى الاتحاد الدولي بشأن توضيحات تخص الحفل الذي أقامه اتحاد الكرة في عام 2017 لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.



وقال المصدر إن الشكوى كانت كيدية من أحد المرشحين المنافسين له على منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والتي أقيمت في البحرين.



وأضاف المصدر أنه تم إغلاق التحقيق قبل أن يبدأ واكتفى الاتحاد الدولي ولجنة التحقيق التابعة له بالردود والمستندات التي تم إرسالها عن طريق البريد دونما الحاجة لأي من جلسات التحقيق.



وأشار المصدر قائلا: "أرسلت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي، تعميما وخطابا بتاريخ 26 مارس 2019 تؤكد فيه أنه بعد مراجعة الوقائع والأقوال والمستندات تبين أنه لا يوجد أي خرق لميثاق فيفا الأخلاقي من جانب أبو ريدة وأن اللجنة تبين لها أنها مجرد شكوى كيدية وعليه فقد أغلق التحقيق نهائيا.. مستغربا توقيت وغرض تسريب تلك الأخبار المغلوطة.