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منوعات

استعانت بهتلر.. بطلة مسلسل Game of Throne تكشف حقيقة وراء خطابها الأخير

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت الفنانة البريطانية "إميليا كلارك" التي قامت بدور دينيرس تارجارين" في مسلسل Game of Throne كيف رتبت لخطابها الأخير في الحلقة الاخيرة من المسلسل الذي عرض آخر حلقاته يوم الاثنين الماضي، بعد انتصارها في معركتها النهائية بعد تدميرها لمدينة كينجز لاندينج، أمام جنودها المنتصرين.

وأوضحت الفنانة البالغة من العمر 32 خلال لقائها التلفزيوني، بأنها قامت بدراسة عدد من الدكتاتوريين وأبرزهم هتلر، لتقوم بهذا الأداء في خطابها للجنود بعد انتصارهم في المعركة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفادت بأنها اضطرت إلى تعلم لغة أجنبية مزيفة ، لتأدية خطابها الطويل، حيث ذكرت الممثلة أنها بقيت مستيقظة كل ليلة لمدة شهرين لممارسة الخطاب الملحمي.

وأضافت أنه بعد أن انتهى العرض أخيرًا بعد ثمانية مواسم ملحمية، أصبح الأمر "سرياليًا للغاية" بالنسبة لها.

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