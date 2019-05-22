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أخبار العالم

ترامب يتحدي الديمقراطيين.. ما يحدث معي لم يحدث مع رئيس سابق

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:27 ص
ترامب
ترامب
أحمد سيف الدين
ما زالت نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر تلقي بظلالها على تصريحات وتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ففي تغريدة له اليوم الأربعاء، على موقع تويتر، صرح بأن كل الإجراءات التي إتخذت حول هذا التحقيق ربما لم تكن كافية بالنسبة للديمقراطيين الذين يسعون إلى الآن لتقليب الأوضاع الداخلية عليه. 

وقال ترامب في تغريدته، إنه بعد إنفاق 40 مليون دولار، ومراجعة 1.4 مليون صفحة من المستندات، وإجراء مقابلات مع 500 شخص بدعم كامل من البيت الأبيض، كان تقرير مولر خيبة أمل كبيرة للديمقراطيين، لذا فهم يريدون الإفراط في تلك الدوامة التي لا تنتهي. 

وأضاف ترامب متعجبا من هؤلاء الديمقراطيين أنهم يريدون إجراء مقابلة مع نفس الأشخاص، ورؤية الأشياء نفسها، مؤكدا أن ما يتعرض له لم يحدث لرئيس من قبل. لم يحدث حتى للرئيس أوباما!

كان الرئيس طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مستشار البيت الأبيض السابق دون مجان تحدي طلب بالمثول أمام الكونجرس للإدلاء بشهادته بخصوص تحقيق يتعلق باحتمال حدوث تواطؤ مع روسيا، مما يزيد من الأزمة القائمة بين الرئيس والأعضاء الديمقراطيين.

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