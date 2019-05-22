فرجاني ساسي يصل القاهرة

وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مصر في الساعات الأولي من صباح اليوم.

يأتي هذا من أجل حضور مباراة نهائى الكونفيدرالية، بين الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي.





ويتقابل الفريقان يوم الأحد المقبل، الموافق 26 مايو، بإياب نهائي الكونفيدرالية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وكان اللاعب التونسي ينوي حضور مباراة الذهاب في المغرب، ولكن جاء رفض الأطباء ليحول دون ذلك، خاصة أنه مازال في مرحلة التأهيل، ليقرر حضور مباراة الإسكندرية فقط.



