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حوادث

نزيف في المخ.. إصابة طفل في حادث عبور مشاة بإيتاى البارود

الخميس 23/مايو/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أصيب طفل بنزيف في المخ، وكدمات متفرقة بالجسم إثر حادث عبور مشاة بطريق امليط بمركز إيتاي البارود، حيث تم نقله للمستشفى العام لاتخاذ العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث عبور مشاة، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بطريق امليط /إيتاى، وأسفر الحادث عن إصابة الطفل يوسف حمادة ١٠ سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، اشتباه نزيف بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الطفل للمستشفى المركزى بإيتاى البارود وعمل الأشعة اللازمة له ووضعه تحت الملاحظة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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