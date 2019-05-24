شاهد.. داليا مصطفى تتجول فى شوارع إيطاليا

نشرت الفنانة داليا مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وهي تتجول بشوارع ميلانو فى إيطاليا.



وظهرت داليا باطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها.



جديرا بالذكر أن آخر أعمال داليا كان الجزء الثاني من مسلسل "الكبريت الأحمر"، بطولة أحمد السعدني وريهام حجاج وحازم سمير وعبد العزيز مخيون وأشرف زكي وزكي فطين عبد الوهاب وأحمد عبد الله محمود وسيمون، وتأليف دكتور عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.

