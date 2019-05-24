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مدح رسول الله.. قصة شفاء الإمام البوصيري من الشلل

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:39 م
صدى البلد
قسم التوك شو
قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء إن ثاني بردة في تاريخ الإسلام لمدح النبي كتبها الإمام البوصيري بعدما أصيب بالشلل.

وأضاف "هاشم" خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «أحاديث الفتنة» المذاع على فضائية «Ten» أنه بعد إصابته بالشلل كتب قصيدة في مدح الرسول تقربًا إلى الله، فرأي النبي في الرؤية وهو يتلو أمامه القصيدة فألقى النبي عليه بردته فشُفاه الله من المرض.

وتابع :" بعدها جاء أحد الصالحين للإمام البوصيري وسأله أين القصيدة التي مدحت فيها الرسول فرد بأنه مدحه في كثير من القصائد فرد الرجل: بل القصيدة التي مدحته بها في الرؤية بالأمس فشفاك الله، فعرف أن الرجل جاءته الرؤية".

وأشار هاشم إلى أن أول بردة في الإسلام كانت قصيدة لكعب بن زهير وألقاها أمام الرسول في المسجد فأعجب بها النبي فألقى عليه بردته فسميت بالبردة.

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