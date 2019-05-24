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أخبار العالم

أشادت بقاتل غاندي.. إرهابية تفوز بعضوية البرلمان الهندي

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:09 م
عضوة البرلمان
عضوة البرلمان
أحمد سيف الدين
نجحت المرشحة الهندية، براجيا سينج تاكور، في الحصول على مقعد في البرلمان الهندي، على الرغم من أنها تواجه اتهامات بالإرهاب ضد المسلمين منذ عام 2008.

ووفقا لما نشرته روسيا اليوم، تمكنت تاكور، الهندوسية القومية، التي واجهت اتهامات تتعلق بتفجيرات ضد المسلمين من حصد مقعد في البرلمان، وفقا لنتائج الانتخابات العامة.

تنتمي تاكور لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونجحت بالمقعد عن مدينة بوبال الصناعية.

قضت عضوة البرلمان ذات الخلفية الإرهابية تسع سنوات في السجن، على خلفية إتهامات بتشكيل خلية إرهابية قامت بتفجيرات أدت لمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين في مدينة ماليغاؤن، ذات الأغلبية المسلمة.

تم الإفراج عنها منذ عامين، وتعرضت لانتقادات شديدة بسبب إشادتها بالمتطرف الذي اغتال الزعيم الروحي الهندي مهاتما غاندي.

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