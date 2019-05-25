د. مجدى بدران يكتب: الخيار أكثر الفواكه ترطيبا للجسم في الصيف

الخيار من نباتات الفصيلة القرعية، يحتوي على كمية كبيرة من الماء تجعله الفاكهه الأكثر ترطيبًا للجسم في الصيف خاصة فى رمضان الحالى الخيار، وهو فاكهه ذات نكهة منعشة ، غنى بالماء بنسبة 96% .



الخيار منخفض جدا في السعرات الحرارية 15% ، و يحتوى على الكربوهيدرات 3.6 جرام % ، و السكر 1.6 جرام % ، و هو منخفض في الدهون المشبعة،و منخفض جدا في الكوليستيرول و الصوديوم.



الخيار مصدر جيد لفيتامين ب 5 و فيتامين أ ، و الماغنيسيوم ، و الفوسفور ، و المنجنيز . الخيار به سبعة معادن، هى البوتاسيوم والماغنيسيوم و الكالسيوم و الحديد و الفوسفور و الزنك و المنجنيز . هناك ثمانية فيتامينات فى الخيار هى فيتامين أ ، و فيتامين سى ، والليوتين و الزيازانثين الهامان لصحة العين ، و فيتامين ك ، و فيتامين ب 6 ، و فيتامين حمض الفوليك ، و الكولين الهام للذاكرة .



الخيار مصدر جيد جدا لفيتامين ك المعروف بأنه مضاد للتجلط، و الجديد أن فيتامين ك ضرورى جدًا للعظام ، و الوقايه من أمراض القلب . الخيار مصدر جيد جدا لفيتامين سى ، وهو مضاد طبيعى للحساسية ،و رافع للمناعة ، و مضاد للأكسدة، و يحمى من تسمم الرصاص و من النقرس. 50 دراسة حديثة بينت وجود علاقة بين مستويات فيتامين سى و الوظائف الإدراكية ، والوظائف العقلية. قلة فيتامين سى ترتبط بضعف الوظائف المعرفية والقلق و الخمول والكسل والتعب .



الخيار مصدر جيد لفيتامين أ ، الهام لمناعة الانسان خاصة المناعة المخاطية فى الجهاز التنفسى والهضمى ، و هو هام للرؤيه و نمو العظام و الأسنان ،و لتكوين الهرمونات وتنسيق عملها ، و للتكاثر و انقسام الخلايا و تطورها ، و يحافظ على سلامة وحيوية الأسطح ،سواء الجلد أو الأسطح الداخليه للجسم مثل العين والقناه الهضميه و الجهاز التنفسى والجهاز البولى ، و هو مضاد للأكسدة أيضا والسرطان .



الخيار مصدر جيد للماعنيسيوم و هو عامل مساعد هام ل300 وظيفه فى الجسم . بدون الماغنيسيوم لن تستطيع العضلات أن تنقبض أو القلب أن يدق أو يستقبل المخ أى إشارة أو معلومة . الماغنيسيوم هام لتنظيم درجة حرارة الجسم ، وهو مهدئ للمخ إذ يكسب الاسترخاء عن طريق زيادة الموصل العصبى الجابا فى المخ ، و هو إختصار لحمض الجاما أمينو بيوتيريك الموصل العصبي الأساسي الذى يهدئ نشاط المخ .عند إنخفاض الجابا يصبح من المستحيل على المخ الاسترخاء. يساهم الماغنيسيوم فى ارتخاء العضلات بعد المجهود فيختفى التعب، و الجديد هو استخدامه فى الحد من الحركه الزائده ونقص التركيز فى الأطفال .



الخيار مهدئ طبيعى يعين المخ على المرونة العصبية ، و هو أرخص مضاد للتوتر حاليا ، ذو 300 وظيفة فى الجسم ، و مضاد للحساسية. قشر الخيار به ألياف ترفع المناعة وتقلل من الحساسية والإمساك .



الخيار مصدر جيد للبوتاسيوم ، الهام للمناعة، و التمثيل الغذائى للإستفادة المثلى من الغذاء و توليد الطاقة، و هو مهدئ و هام للأعصاب ولوظائف العقل و الوقاية من السكتة الدماغية و الاكتئاب، و يساهم فى توزيع وتنظيم السوائل في الجسم واستقرارالماء داخل الدم و الأنسجه ، و ينظم اتزان التفاعلات الحمضيه والقلويه داخل الدم ، و هام جدا للنمو. يسبب نقص البوتاسيوم ضعفا في الذاكرة، و إرتخاء العضلات و عضلة القلب و الأمعاء، و التعب و الإرهاق والإعياء، و الصداع ، و ارتفاع ضغط الدم، و بطء فى سرعة أداء الأعصاب ، و الشد العضلى ،و صعوبة التكيف مع التوتر .



الخيار مصدر جيد لفيتامين ب 5 الذى يفيد كل خلية فى أجسامنا،و يفيد فى إنتاج الطاقة،و يرفع المناعة، و يقلل من الكوليستيرول ، و يساعد فى الشفاء من الجروح ، و هو هام لصحة الجلد و الشعر والعين،و تكوين كريات الدم الحمراء،و تخليق البروتينات والأحماض الأمينية و الكربوهيدرات و الدهون و التمثيل الغذائى لها للإستفادة بها، و تخليق مرافق الإنزيم- أ الهام لسلسلة من التفاعلات الكيميائية التى لها أهمية أساسية في جميع الخلايا الحية التي تستخدم الأكسجين في التنفس الداخلى . مرافق الإنزيم - أ هام لتخليق الموصل العصبى الأسيتايل كولين. تفرز الأعصاب الأسيتايل كولين فى الوصلات العصبية لتحفيز العضلات الهيكلية، و يعمل الأسيتايل كولين فى المخ كموصل عصبى في الإثارة، والاهتمام، و الذاكرة و تحفيز الإنسان على العمل .



الخيار يبرد الجلد و يقلل من تورمه و إلتهاباته عند استخدامه موضعيا. الخيار يقى من مرض السكر و مضاعفاته ، و مخفض للوزن ، و مخفض لضغط الدم المرتفع ، و ملطف لرائحة للفم ، و مخفض الدهون ، و منشط . الخيار مطهر شامل للجسم ، يقوم بعملية تطهير داخل الجسم ، وهو مدر للبول يخلص الجسم من حمض اليوريك الذى يرتبط بمرض النقرس .



فيتامين ب 6 موجود فى قشر الخيار، و يدعم خلايا المناعة و 50 إنزيما ، وهو هام لوظائف المخ و الأعصاب و تكوين الموصلات العصبية ،و تخليق مضادات الأجسام المناعية، و يهدئ أطفال الأوتيزم .



الخيار يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين س ، و بيتا كاروتين ، و الفلافونويدات المضادة للأكسدة، مثل كيورسيتين و هو من مضادات الهيستامين الطبيعية ، و الأبيجينين ، و الليتيولين، والكامبفيرول . الكامبفيرول مضاد للأكسدة ، ولقد إكتسب الكامبفيرول شهرة مؤخرا لخصائصه المتميزة فى مكافحة السرطان .



