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د. مجدى بدران يكتب: الخيار أكثر الفواكه ترطيبا للجسم في الصيف

السبت 25/مايو/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
الخيار من نباتات الفصيلة القرعية، يحتوي على كمية كبيرة من الماء تجعله الفاكهه الأكثر ترطيبًا للجسم في الصيف خاصة فى رمضان الحالى الخيار، وهو فاكهه ذات نكهة منعشة ، غنى بالماء بنسبة 96% .

الخيار منخفض جدا في السعرات الحرارية 15% ، و يحتوى على الكربوهيدرات 3.6 جرام % ، و السكر 1.6 جرام % ، و هو منخفض في الدهون المشبعة،و منخفض جدا في الكوليستيرول و الصوديوم.

الخيار مصدر جيد لفيتامين ب 5 و فيتامين أ ، و الماغنيسيوم ، و الفوسفور ، و المنجنيز . الخيار به سبعة معادن، هى البوتاسيوم والماغنيسيوم و الكالسيوم و الحديد و الفوسفور و الزنك و المنجنيز . هناك ثمانية فيتامينات فى الخيار هى فيتامين أ ، و فيتامين سى ، والليوتين و الزيازانثين الهامان لصحة العين ، و فيتامين ك ، و فيتامين ب 6 ، و فيتامين حمض الفوليك ، و الكولين الهام للذاكرة .

الخيار مصدر جيد جدا لفيتامين ك المعروف بأنه مضاد للتجلط، و الجديد أن فيتامين ك ضرورى جدًا للعظام ، و الوقايه من أمراض القلب . الخيار مصدر جيد جدا لفيتامين سى ، وهو مضاد طبيعى للحساسية ،و رافع للمناعة ، و مضاد للأكسدة، و يحمى من تسمم الرصاص و من النقرس. 50 دراسة حديثة بينت وجود علاقة بين مستويات فيتامين سى و الوظائف الإدراكية ، والوظائف العقلية. قلة فيتامين سى ترتبط بضعف الوظائف المعرفية والقلق و الخمول والكسل والتعب .

الخيار مصدر جيد لفيتامين أ ، الهام لمناعة الانسان خاصة المناعة المخاطية فى الجهاز التنفسى والهضمى ، و هو هام للرؤيه و نمو العظام و الأسنان ،و لتكوين الهرمونات وتنسيق عملها ، و للتكاثر و انقسام الخلايا و تطورها ، و يحافظ على سلامة وحيوية الأسطح ،سواء الجلد أو الأسطح الداخليه للجسم مثل العين والقناه الهضميه و الجهاز التنفسى والجهاز البولى ، و هو مضاد للأكسدة أيضا والسرطان .

الخيار مصدر جيد للماعنيسيوم و هو عامل مساعد هام ل300 وظيفه فى الجسم . بدون الماغنيسيوم لن تستطيع العضلات أن تنقبض أو القلب أن يدق أو يستقبل المخ أى إشارة أو معلومة . الماغنيسيوم هام لتنظيم درجة حرارة الجسم ، وهو مهدئ للمخ إذ يكسب الاسترخاء عن طريق زيادة الموصل العصبى الجابا فى المخ ، و هو إختصار لحمض الجاما أمينو بيوتيريك الموصل العصبي الأساسي الذى يهدئ نشاط المخ .عند إنخفاض الجابا يصبح من المستحيل على المخ الاسترخاء. يساهم الماغنيسيوم فى ارتخاء العضلات بعد المجهود فيختفى التعب، و الجديد هو استخدامه فى الحد من الحركه الزائده ونقص التركيز فى الأطفال .

الخيار مهدئ طبيعى يعين المخ على المرونة العصبية ، و هو أرخص مضاد للتوتر حاليا ، ذو 300 وظيفة فى الجسم ، و مضاد للحساسية. قشر الخيار به ألياف ترفع المناعة وتقلل من الحساسية والإمساك .

الخيار مصدر جيد للبوتاسيوم ، الهام للمناعة، و التمثيل الغذائى للإستفادة المثلى من الغذاء و توليد الطاقة، و هو مهدئ و هام للأعصاب ولوظائف العقل و الوقاية من السكتة الدماغية و الاكتئاب، و يساهم فى توزيع وتنظيم السوائل في الجسم واستقرارالماء داخل الدم و الأنسجه ، و ينظم اتزان التفاعلات الحمضيه والقلويه داخل الدم ، و هام جدا للنمو. يسبب نقص البوتاسيوم ضعفا في الذاكرة، و إرتخاء العضلات و عضلة القلب و الأمعاء، و التعب و الإرهاق والإعياء، و الصداع ، و ارتفاع ضغط الدم، و بطء فى سرعة أداء الأعصاب ، و الشد العضلى ،و صعوبة التكيف مع التوتر .

الخيار مصدر جيد لفيتامين ب 5 الذى يفيد كل خلية فى أجسامنا،و يفيد فى إنتاج الطاقة،و يرفع المناعة، و يقلل من الكوليستيرول ، و يساعد فى الشفاء من الجروح ، و هو هام لصحة الجلد و الشعر والعين،و تكوين كريات الدم الحمراء،و تخليق البروتينات والأحماض الأمينية و الكربوهيدرات و الدهون و التمثيل الغذائى لها للإستفادة بها، و تخليق مرافق الإنزيم- أ الهام لسلسلة من التفاعلات الكيميائية التى لها أهمية أساسية في جميع الخلايا الحية التي تستخدم الأكسجين في التنفس الداخلى . مرافق الإنزيم - أ هام لتخليق الموصل العصبى الأسيتايل كولين. تفرز الأعصاب الأسيتايل كولين فى الوصلات العصبية لتحفيز العضلات الهيكلية، و يعمل الأسيتايل كولين فى المخ كموصل عصبى في الإثارة، والاهتمام، و الذاكرة و تحفيز الإنسان على العمل .

الخيار يبرد الجلد و يقلل من تورمه و إلتهاباته عند استخدامه موضعيا. الخيار يقى من مرض السكر و مضاعفاته ، و مخفض للوزن ، و مخفض لضغط الدم المرتفع ، و ملطف لرائحة للفم ، و مخفض الدهون ، و منشط . الخيار مطهر شامل للجسم ، يقوم بعملية تطهير داخل الجسم ، وهو مدر للبول يخلص الجسم من حمض اليوريك الذى يرتبط بمرض النقرس .

فيتامين ب 6 موجود فى قشر الخيار، و يدعم خلايا المناعة و 50 إنزيما ، وهو هام لوظائف المخ و الأعصاب و تكوين الموصلات العصبية ،و تخليق مضادات الأجسام المناعية، و يهدئ أطفال الأوتيزم .

الخيار يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين س ، و بيتا كاروتين ، و الفلافونويدات المضادة للأكسدة، مثل كيورسيتين و هو من مضادات الهيستامين الطبيعية ، و الأبيجينين ، و الليتيولين، والكامبفيرول . الكامبفيرول مضاد للأكسدة ، ولقد إكتسب الكامبفيرول شهرة مؤخرا لخصائصه المتميزة فى مكافحة السرطان .

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