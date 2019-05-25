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مرصد الكهرباء : 18 ألفا و 450 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

السبت 25/مايو/2019 - 06:37 م
18 ألفا و 450 ميجاوات
18 ألفا و 450 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم
أ ش أ
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم /السبت/ تبلغ 18 ألفا و 450 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 28 ألفا و 800 ميجاوات مقابل 27 ألفا و 300 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و 865 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و 20 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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