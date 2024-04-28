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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي: حازم إمام مثلي الأعلى وسيد عبد الحفيظ مدير كرة ناجح

حازم امام
حازم امام

أكد حسام غالي أن الثلاثي حسن شحاتة وشوقي غريب وحسام البدري مقربين للغاية ولا يستطيع أن يفرق بينهم، مضيفا أن الأمريكي برادلي من أكثر المدربين الذي استمتع بالتدريب معهم مؤكدا أن علاقته بجوزيه رائعة ويحبه رغم وجود بعض الأزمات بينهم .

وأضاف حسام غالي في تصريحات عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc أن سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة، رافضا الرد علي اي أي أمور حول أنه السبب لرحيله وأنه يتعرض للظلم كثير .

وأكد حسام غالي أن حازم إمام مثله الأعلي، وتعرض للظلم لأن الكل يضعه وحده في الأمام ولكن لا يجب أن يتحمل شخص واحد كل هذه الأزمات، موضحا أنه ليس هناك تواصل بقوة مثل الأول مع شريف اكرامي، مؤكدا أن ميدو من أقرب الأشخاص له، ومتعب من أفضل الناس التي تعامل معها.

واختتم أن الثلاثي حسن حمدي ومحمود الخطيب ومحمود طاهر هم رؤوساء النادي الأهلي وكلهم أشخاص قدموا الكثير الأهلي .

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