الرئيس السيسي: مصر تعتبر محورًا رئيسيًا لنقل البيانات والمعلومات الرقمية في العالم|فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كان لا بد أن نجهز بنية تحتية رقمية قوية، من أجل إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، والتي تمت بتكلفة وصلت مليارات الدولارات.

وقال عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية أن الاستفادة من هذا المركز تجهيز الدولة المصرية للانطلاق الحقيقي، في مجال نقل البيانات والمعلومات الرقمية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعتبر نقطة ومحورًا رئيسيًا لنقل البيانات في العالم، مؤكدًا أنه من الضرورة تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر كمنطقة رئيسية لنقل البيانات في العالم.