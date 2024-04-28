مدير الإشارة: مراكز البيانات انعكاس حقيقي للتحول الرقمي ويخلق فرصا لدعم الاقتصاد

قال اللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير الإشارة، إن تقنيات مراكز البيانات والحوسبة السحابية أصبحت أحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، حيث أضافت أفاقاً جديدة لريادة الأعمال في كافة المجالات، وخلقت فرصاً جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة ومتكاملة.

وأضاف هاني محمود منصور خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات و الحوسبة السحابية الحكومية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مراكز البيانات تعتبر أنعكاساً حقيقيا للتحول الرقمي، و تخلق فرصا لدعم الأقتصاد، و تأمينها يحافظ على هوية الدولة.



وتابع:" مراكز البيانات تحولت و تطورت من مجرد تخزين البيانات و تشغيل بعض التطبيقات إلى حوسبة سحابية ، لها قدرة على مشاركة الموارد الإفتراضية".