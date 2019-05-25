الملك سلمان يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وصل إلى مكة لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام.



ونشرت صفحة "أخبار السعودية" على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، تغريدة له، وأرفقت فيها صورا للعاهل السعودي، الملك سلمان، لحظة وصوله إلى إمارة مكة.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في مكة، في 30 مايو.

