إجراء التصفيات النهائية لمسابقة «الأزهري الصغير» في كفر الشيخ| صور

شهدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية صباح اليوم الثلاثاء، أجواءً تنافسية مميزة خلال فعاليات تصفيات مسابقة "الأزهري الصغير" على مستوى روضاتها للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بقاعة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور ياسر الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، حيث حرصا على متابعة سير اختبارات المسابقة منذ انطلاقها، والتأكد من اتّساقها مع قواعد ومعايير المسابقة المُعتمدة.

وأثناء تفقده لسير العمل، شدّد الدكتور شهاوي على ضرورة الالتزام التام بقواعد الاختبارات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين. كما أشاد فضيلته بِرُقيّ مستوى التنظيم والهدوء الذي ساد أجواء الاختبارات، مُثنياً على المهارات المتميزة التي أظهرها الصغار خلال مشاركتهم.

وأشار الدكتور شهاوي إلى أن مسابقة "الأزهري الصغير" تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الاهتمام بحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بين طلاب الأزهر، إلى جانب تنمية روح التنافس الإيجابي فيما بينهم.

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