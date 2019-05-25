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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته بالتتش قبل حسم موقف الدوري

السبت 25/مايو/2019 - 08:53 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مواجهة الإسماعيلي مساء الأربعاء الماضي في الجولة التي كانت مؤجلة من اللاسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة ويتبقي له مباراتان أمام المقاولون والزمالك وينتظر حسم الموقف النهائي لهما من قبل إتحاد الكرة.

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