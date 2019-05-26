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أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: تواجد الجيش الأمريكي بالمنطقة الأضعف في التاريخ

الأحد 26/مايو/2019 - 10:31 ص
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
رويترز
نقلت وكالة أنباء فارس، اليوم الأحد، عن الأميرال علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط هو "الأضعف في التاريخ".

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران وتقول إدارته إنها عززت التواجد العسكري في المنطقة.

ونقلت فارس عن فدوي قوله "الأمريكيون موجودون في المنطقة منذ عام 1833 وهم الآن في أضعف حالاتهم في التاريخ في غرب آسيا".

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