بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. محافظ الفيوم: منافذ شبابية لبيع السلع الغذائية

قال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إن المحافظة بصدد إقامة منافذ شبابية لبيع السلع الغذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، وذلك بهدف التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة، فضلًا عن خلق مجتمعات ترفيهية جديدة بالمحافظة.



وفى هذا الإطار استقبل اللواء عصام محافظ الفيوم، كلًا من إبراهيم كرم المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وأحمد حسين المدير العام لشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، واللواء محمد الشيخ رئيس قطاع العلاقات الحكومية بالشركة، لبحث الخطوات الإجرائية نحو إقامة عدد من المنافذ على أرض محافظة الفيوم، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم.



واستعرض اللقاء ملامح المشروع الجديد للمنافذ الشبابية، وكيفية اختيار وتدريب الشباب وتمويل مشروعاتهم لإقامة هذه المنافذ، والمتابعة المستمرة للمشروعات، وأكد المحافظ ترحيبه بجميع المبادرات والمشروعات التى تسهم فى توفير فرص عمل للشباب والنهوض بالمستوى الاقتصادي لمعيشتهم.



وأشار المحافظ إلى أنه يتم دراسة توقيع بروتوكول ثلاثي بين محافظة الفيوم وصندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر، لإقامة منفذين لبيع السلع الغذائية، كخطوة أولى، على أن يتم التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ بشكل متتابع.



من جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن المنافذ الشبابية لبيع السلع الغذائية أو ما يسمى بشارع 306 يحقق هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا، بتحويله جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد رسمي، فضلًا عن تحقيقه مبدأ الشمول المالي بتقليص المعاملات المالية النقدية داخل المواقع التي تعتمد على تقنية الـ«cashless»، بالإضافة إلى تشجيعه الشباب على تدشين مشروعاتهم المستقلة بعيدًا عن انتظار طابور الوظيفة.



وأكد المدير العام لشركة أسواق مصر، أن الشركة تواصل خطتها في التوسع بكافة محافظات الجمهورية، للانتهاء خلال الفترة المقبلة من تنفيذ 150 شارع كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أنه بإمكان أي شاب الحصول على منفذ، عن طريق الموقع الإلكتروني لشارع 306، حيث تم مراعاة أن تكون كل خطوات التقديم والاختيار عن طريق الموقع الإليكتروني تحقيقًا لمبدأ النزاهة والشفافية والقضاء على البيروقراطية.



يذكر أن "شارع 306" هو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، وهو المشروع الرئيسي لشركة أسواق مصر إكسبريس، التي أسسها صندوق تحيا مصر، بهدف دعم الشباب والتوسع في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.