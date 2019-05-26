ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. محافظ الفيوم: منافذ شبابية لبيع السلع الغذائية

الأحد 26/مايو/2019 - 03:33 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إن المحافظة بصدد إقامة منافذ شبابية لبيع السلع الغذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، وذلك بهدف التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة، فضلًا عن خلق مجتمعات ترفيهية جديدة بالمحافظة.

وفى هذا الإطار استقبل اللواء عصام محافظ الفيوم، كلًا من إبراهيم كرم المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وأحمد حسين المدير العام لشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، واللواء محمد الشيخ رئيس قطاع العلاقات الحكومية بالشركة، لبحث الخطوات الإجرائية نحو إقامة عدد من المنافذ على أرض محافظة الفيوم، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم.

واستعرض اللقاء ملامح المشروع الجديد للمنافذ الشبابية، وكيفية اختيار وتدريب الشباب وتمويل مشروعاتهم لإقامة هذه المنافذ، والمتابعة المستمرة للمشروعات، وأكد المحافظ ترحيبه بجميع المبادرات والمشروعات التى تسهم فى توفير فرص عمل للشباب والنهوض بالمستوى الاقتصادي لمعيشتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم دراسة توقيع بروتوكول ثلاثي بين محافظة الفيوم وصندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر، لإقامة منفذين لبيع السلع الغذائية، كخطوة أولى، على أن يتم التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ بشكل متتابع.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن المنافذ الشبابية لبيع السلع الغذائية أو ما يسمى بشارع 306 يحقق هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا، بتحويله جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد رسمي، فضلًا عن تحقيقه مبدأ الشمول المالي بتقليص المعاملات المالية النقدية داخل المواقع التي تعتمد على تقنية الـ«cashless»، بالإضافة إلى تشجيعه الشباب على تدشين مشروعاتهم المستقلة بعيدًا عن انتظار طابور الوظيفة.

وأكد المدير العام لشركة أسواق مصر، أن الشركة تواصل خطتها في التوسع بكافة محافظات الجمهورية، للانتهاء خلال الفترة المقبلة من تنفيذ 150 شارع كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أنه بإمكان أي شاب الحصول على منفذ، عن طريق الموقع الإلكتروني لشارع 306، حيث تم مراعاة أن تكون كل خطوات التقديم والاختيار عن طريق الموقع الإليكتروني تحقيقًا لمبدأ النزاهة والشفافية والقضاء على البيروقراطية.

يذكر أن "شارع 306" هو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، وهو المشروع الرئيسي لشركة أسواق مصر إكسبريس، التي أسسها صندوق تحيا مصر، بهدف دعم الشباب والتوسع في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. محافظ الفيوم: منافذ شبابية لبيع السلع الغذائية
بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. محافظ الفيوم: منافذ شبابية لبيع السلع الغذائية
بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. محافظ الفيوم: منافذ شبابية لبيع السلع الغذائية

ترشيحاتنا

اسألوا يوسف الحسيني.. تامر أمين يتحدث لأول مرة عن حقيقة خلافة مع شريف مدكور .. فيديو

هدية غير تقليدية من السعودية لموظفيها في عيد الفطر

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

فك العقدة يا زمالك.. تاريخ سيئ لـ تيسيما مع الأندية المصرية فى نهائيات أفريقيا

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

حازم إمام يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

ads

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور