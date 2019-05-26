مسلسل أبو جبل الحلقة 21.. نجلاء بدر تفقد طفلها ومحمد دياب يعتدي على محمد علي رزق

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "ابو جبل" تطور جديد فى الأحداث حيث تفقد "رحاب" نجلاء بدر جنينها من زوجها "سعد" محمد دياب وسيطر الحزن على أهلها بعد فقدان حفيدهم.



بينما يحاول مصطفى شعبان "حسن" الوصول الى الجانى ومسبب حريق المنزل والذى قام بتلفيق التهمة له حيث يواصل "حسن" الهرب من الشرطة.



كما يعتدي محمد دياب على على شقيقه "رزق" محمد على رزق بسبب أن الاخير يحاول ان يعدل من اخطاء الاول.



يذكر ان مسلسل "ابو جبل" يقوم ببطولته مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد على رزق وعائشة بن أحمد ونجلاء بدر وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.