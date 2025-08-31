قيادي بـ"المؤتمر": اكتشاف بئري غاز جديدين بالبحر المتوسط يعكس قوة قطاع الطاقة

أشاد الربان وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، بإعلان وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح شركة البرلس للغاز في إضافة بئرين جديدتين بالبحر المتوسط بمنطقة غرب الدلتا العميقة، بإجمالي إنتاج يصل إلى 60 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، مؤكداً أن هذا الاكتشاف يمثل إضافة استراتيجية مهمة لتعزيز قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي.

وأوضح وليد جودة في تصريحات له، أن دخول البئرين الجديدين على خريطة الإنتاج يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويدعم خطط الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بل والتوسع في الصادرات، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز بالمنطقة.

وأضاف الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن هذا النجاح يعكس كفاءة قطاع البترول المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الاستثمارات المستمرة في مجالات البحث والتنقيب بالبحر المتوسط تؤكد الثقة العالمية في السوق المصرية وبيئة الاستثمار بها.

وأكد وليد جودة تصريحاته؛ أن مثل هذه الاكتشافات تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتصب في صالح خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.