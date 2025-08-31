برلماني: استضافة مصر لاجتماع مجموعة الـ20 حدث استثنائي وسابقة تاريخية

أكد الدكتور رجائي عزت عضو مجلس الشيوخ، أهمية استضافة مصر لاجتماع لمجموعة العشرين اعتبارًا من غد الاثنين ولمدة 3 أيام، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الاستثنائي يعد تتويجا للمشاركة المصرية المتميزة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة خلال السنوات السابقة.

اجتماع مجموعة العشرين في مصر سابقة تاريخية

وقال الدكتور رجائي عزت، في بيان اليوم الأحد، إن هذا أول اجتماع رسمي للمجموعة يُعقد خارج دولها الأعضاء منذ تأسيسها، وهو ما يمثل سابقة تاريخية، ويؤكد تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ومكانته المتصاعدة.

الحدث يدل على تحسن مسار الاصلاح الاقتصادي

وأشار عزت إلى أن الاجتماع يحمل دلالات واضحة على مدى التقدم الذي حققته الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والدول الكبرى في قدرة مصر على التحول إلى مركز اقتصادي إقليمي.

فتح آفاق جديدة للتعاون وقنوات متميزة للاستثمار

وأضاف أن استضافة هذا الحدث يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع دول المجموعة، وفتح قنوات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وفرصة حقيقية لتعزيز موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، بما يعزز قدرتها على التأثير والمشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل الاقتصاد الدولي.

جدير بالذكر أن مجموعة العشرين (G20) من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم حيث تضم أكبر 19 اقتصادا عالميا إلى جانب الاتحاد الأوروبي وتغطي ما يزيد عن 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقرابة 75% من حجم التجارة الدولية، ما يجعلها قوة مؤثرة في رسم السياسات الاقتصادية العالمية ومعالجة القضايا التنموية الكبرى.