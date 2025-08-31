قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الحواجز حول بعض السفارات لا تتماشى مع روح الجمهورية الجديدة

النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب
النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكّد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن قرار إزالة الحواجز الأمنية من محيط السفارة البريطانية يُجسّد توجه الدولة الواضح نحو إعادة الانضباط للمجال العام، والحفاظ على حق المواطن في التنقل بحرية، دون المساس بمقتضيات الأمن أو التزامات مصر الدولية.

وقال النائب في تصريح له اليوم:" ما تم يمثل خطوة مهمة في ترسيخ مفهوم الدولة المدنية التي تُدار بقوة القانون، لا بالاستثناءات، و المواطن المصري لا ينبغي أن يُحاصر في شوارع بلده، أياً كانت المبررات، ما دام هناك حلول أمنية حديثة تتيح تأمين المنشآت دون الإضرار بالحياة اليومية."

وأضاف عاشور أن الحواجز التي ظلت قائمة لسنوات حول بعض السفارات باتت لا تتماشى مع روح الجمهورية الجديدة التي تسعى لإزالة أي مظاهر تعيق حركة المواطنين أو تشوه المشهد الحضري للعاصمة.

وتابع: "نحن نُقدر التزامات مصر تجاه البعثات الدبلوماسية ونعلم أن الأمن القومي لا يحتمل المجاملة، لكن لا بد أن يكون ذلك في إطار من التوازن والاحترام لحقوق المواطنين،  ما جرى يؤكد أن الدولة قادرة على الدمج بين الحزم الأمني والمرونة الحضارية."

وشدد النائب احمد عاشور على أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لتقويم أوضاع مشابهة في مناطق أخرى، داعيًا إلى إجراء تقييم شامل لكل الحواجز الأمنية المتبقية، بما يراعي مستجدات الوضع الأمني ويُعيد للمواطن إحساسه الكامل بامتلاك الفضاء العام.

واختتم النائب أحمد عاشور تصريحه بالقول: "المشهد اليوم هو تعبير عملي عن دولة قوية تعرف كيف تُؤمّن، وتحترم شعبها في الوقت ذاته"

النائب أحمد عاشور السفارة البريطانية الأمن المنشآت الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

ريبيرو

بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. «الغندور» يكشف مفاجآت في هوية المدرب الجديد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

وفاة ترامب

فيديو «نبوءة وفاة ترامب» يثير الجدل على تيك توك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025: تجنب إقراض صديق

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد