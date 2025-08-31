قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرح 1331 قطعة أرض إسكان متوسط بـ 8 مدن جديدة.. كراسة الشروط غدا
حقنة قاتلة.. كواليس مأساة عروس حلوان وضحايا التجميل في العيادات غير المؤهلة
ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون
انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة
اقتصادية النواب: خفض الفائدة يعزز الإقبال على العقارات كملاذ آمن ويحفز السوق
توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟
مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة
مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟
بشرى سارة للملاك .. غدًا تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا
القبض على المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة
الرقابة المالية: الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تعزز البنية التحتية للاستثمار
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة عن إغلاق مبناها الرئيسي مؤقتا، عقب قيام السلطات الأمنية، صباح اليوم الأحد، بإزالة الحواجز الأمنية التي كانت تحيط بمقر السفارة في حي جاردن سيتي.

وأوضحت السفارة، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن قرار الإغلاق مؤقت لحين تقييم تأثير التغييرات الأمنية الأخيرة، مؤكدة في الوقت ذاته أن خدمات المساعدة القنصلية الطارئة لا تزال متوفرة من خلال أرقام الاتصال المعلنة.

كما دعت المواطنين الذين لديهم مواعيد مسبقة إلى التواصل مع السفارة للحصول على الإرشادات اللازمة بشأن كيفية الوصول إلى المجمع الدبلوماسي.

وكانت الجهات المعنية قد أزالت خلال الساعات الماضية الحواجز الخرسانية التي ظلت لسنوات أمام مقر السفارة البريطانية.

