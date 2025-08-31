ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة عن إغلاق مبناها الرئيسي مؤقتا، عقب قيام السلطات الأمنية، صباح اليوم الأحد، بإزالة الحواجز الأمنية التي كانت تحيط بمقر السفارة في حي جاردن سيتي.

وأوضحت السفارة، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن قرار الإغلاق مؤقت لحين تقييم تأثير التغييرات الأمنية الأخيرة، مؤكدة في الوقت ذاته أن خدمات المساعدة القنصلية الطارئة لا تزال متوفرة من خلال أرقام الاتصال المعلنة.

كما دعت المواطنين الذين لديهم مواعيد مسبقة إلى التواصل مع السفارة للحصول على الإرشادات اللازمة بشأن كيفية الوصول إلى المجمع الدبلوماسي.

وكانت الجهات المعنية قد أزالت خلال الساعات الماضية الحواجز الخرسانية التي ظلت لسنوات أمام مقر السفارة البريطانية.