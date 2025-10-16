أونروا: يجب أن نقود الاستجابة الإنسانية في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها الجهة التي يجب أن تقود عملية الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة امتلاكها الإمكانات والخطط الكافية للقيام بهذا الدور في ظل الأوضاع المتدهورة.

وقالت «أونروا» إن لديها 6 آلاف شاحنة إغاثية جاهزة لدخول القطاع، تحمل مواد غذائية تكفي سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

خطة لإعادة 640 ألف طالب إلى المدارس

وفي الجانب التعليمي، كشفت الوكالة أن 8 آلاف معلم ومعلمة يعملون ضمن خطة لإعادة 640 ألف طالب إلى العملية التعليمية، في ظل الانقطاع الطويل نتيجة الحرب والأوضاع الأمنية.

وشددت «أونروا» على أهمية دعم جهودها باعتبارها الجهة الأكثر خبرة وانتشارًا داخل القطاع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وسرعة.