373 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 373 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

وفي سياق متصل، أصيب مُسنان من قرية الرشايدة شرقي بيت لحم، برضوض وجروح، جراء اعتداء مجموعة من المستعمرين عليهما أثناء قطفهما ثمار الزيتون.



وذكرت "وفا"، بأن مستوطنين هاجموا فلسطنيين، أثناء وجودهما في قرية الرشايدة، واعتدوا عليهما بالضرب، ما أدى لإصابتهما ، مضيفة أن الأهالي تمكنوا من الوصول إلى الموقع ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالطفيفة.



يُذكر أن منطقة الرشايدة والمناطق الشرقية من بيت لحم تشهد منذ بداية موسم قطف الزيتون سلسلة اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بحق المزارعين، تتضمن سرقة ثمار الزيتون وقطع الأشجار، بحماية من جيش الاحتلال، كما تتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.



وفي نفس السياق، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس، ومتضامنين أجانب في منطقة "رأس زيد" جنوب غرب البلدة، ومنعوهم من إكمال عمليات القطف.



وأضافت "وفا"، أن قوات الاحتلال حاصرت المتضامنين الأجانب في أحد منازل القرية، بعد مغادرتهم منطقة رأس زيد، كما اعتدى مستوطنون على قاطفي الزيتون شرق بيت لحم، حيث قام مجموعة من المستوطنين باقتحام منطقة زويتة في قرية كيسان، واعتدت على قاطفي الزيتون، وطردتهم من أرضهم.