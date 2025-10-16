قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزار أبو إسماعيل: تحسن مؤشرات الاقتصاد يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

373 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

373 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
373 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
أ ش أ

 اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 373 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.
وفي سياق متصل، أصيب مُسنان من قرية الرشايدة شرقي بيت لحم، برضوض وجروح، جراء اعتداء مجموعة من المستعمرين عليهما أثناء قطفهما ثمار الزيتون.


وذكرت "وفا"، بأن مستوطنين هاجموا فلسطنيين، أثناء وجودهما في قرية الرشايدة، واعتدوا عليهما بالضرب، ما أدى لإصابتهما ، مضيفة أن الأهالي تمكنوا من الوصول إلى الموقع ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالطفيفة.


يُذكر أن منطقة الرشايدة والمناطق الشرقية من بيت لحم تشهد منذ بداية موسم قطف الزيتون سلسلة اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بحق المزارعين، تتضمن سرقة ثمار الزيتون وقطع الأشجار، بحماية من جيش الاحتلال، كما تتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.


وفي نفس السياق، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس، ومتضامنين أجانب في منطقة "رأس زيد" جنوب غرب البلدة، ومنعوهم من إكمال عمليات القطف.


وأضافت "وفا"، أن قوات الاحتلال حاصرت المتضامنين الأجانب في أحد منازل القرية، بعد مغادرتهم منطقة رأس زيد، كما اعتدى مستوطنون على قاطفي الزيتون شرق بيت لحم، حيث قام مجموعة من المستوطنين باقتحام منطقة زويتة في قرية كيسان، واعتدت على قاطفي الزيتون، وطردتهم من أرضهم.

بداية موسم قطف الزيتون سلسلة اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بحق المزارعين سرقة ثمار الزيتون قطع الأشجار بحماية من جيش الاحتلال الأراضي الفلسطينية باحات المسجد الأقصى المبارك مدينة القدس المحتلة حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

جانب من الملتقى

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش مهارات التعلم .. ويؤكد: العلم أساس نهضة الأمم

فتاوى

فتاوى| هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب.. هل يجوز تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد؟.. ما حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل؟..الإفتاء تجيب

مرصد الأزهر يحلل الموقف الألماني تجاه غزة

مرصد الأزهر يكشف تباين الموقف الألماني من حرب غزة ويشيد بدور مصر في دفع مسار السلام

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد