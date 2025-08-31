قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا
برلمان

برلماني: إزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية خطوة نحو إعادة الانضباط المروري

عبد الرحمن سرحان

أعرب النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عن ترحيبه بقرار إزالة الحواجز الأمنية المحيطة بالسفارة البريطانية ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

وقال النائب في تصريح صحفي اليوم: “إن حماية البعثات الدبلوماسية أمر تلتزم به الدولة المصرية في إطار القانون والاتفاقيات الدولية، ولكن ذلك لا يجب أن يتم على حساب راحة المواطنين أو تعطيل حركة المرور،و إزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية يؤكد أن الأمن لا يتعارض مع انسيابية الحياة اليومية للمواطنين.”

وأضاف أن استمرار بعض المظاهر الأمنية غير المبررة أمام بعض المنشآت تسبب في ازدحامات مرورية ومعاناة يومية للسكان، مشددًا على ضرورة مراجعة جميع هذه الحالات وتطبيق حلول متوازنة تحقق الأمن دون الإضرار بالمصلحة العامة.

وقال النائب عادل عتمان تصريحه بالتأكيد على أهمية احترام سيادة الدولة في تنظيم المجال العام، قائلاً:"ما جرى أمام السفارة البريطانية هو رسالة واضحة بأن الشارع المصري لا يُدار إلا بقانون الدولة، وبما يحقق الأمن والانسيابية والعدالة للجميع."

وشدد النائب عادل مأمون عتمان على أن مصر دولة مؤسسات، تحترم تعهداتها الدولية، ولكنها في الوقت ذاته لن تسمح بأن تكون شوارعها مغلقة أو مرهونة لغير إرادتها، مؤكدًا:"هيبة الدولة لا تتحقق بإغلاق الطرق، بل بإعادة فتحها بما يليق بدولة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وضيوفها على حد سواء."

الحواجز الأمنية السفارة البريطانية النائب عادل مأمون عتمان سيادة القانون الاتفاقيات الدولية

