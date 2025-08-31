قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائبة: مصر قوية وتتعامل بالمثل في علاقاتها الدولية
التمثيل التجاري: 296 مليون دولار صادرات مصرية إلى غانا خلال 2025
تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد.. تغيير الساعة إمتى؟
تفاصيل وكواليس اجتماع الحسم بالأهلي
الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي
الأهلي يشكر ريبيرو وينهي تعاقده بالتراضي
أخبار التكنولوجيا | أوبو تطلق Oppo A6 Max نحيف وبطارية ضخمة وشحن سريع.. لماذا لا يجب عليك شراء هاتف آيفون الآن؟
يعكس معدنكم الأصيل.. رسالة من محافظ مطروح لأهالى الضبعة بعد حادث القطار
رسميا.. رحيل ريبيرو وجهازه المعاون عن الأهلي
معاندة لأمر الله.. خالد الجندي يرد على مقولة "إحنا مش أنبياء"
لسه خارج من السجن.. العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من سمكري البني آدمين
بالتعاون بين الاتصالات والإعلام.. انطلاق حملة خليك واعي لمواجهة الشائعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضوابط تظلم الموظفين على قرار وقفهم بقانون العمل

محمد الشعراوي

يبدأ تنفيذ قانون العمل الجديد بشكل فعلي أول سبتمبر والذي يفصلنا عن قدومه ساعات قليلة.

وأعطي القانون الجديد للموظفين حق المطالبة بحقوقهم والتظلم من قرار وقفهم عن العمل خلال 3أيام بموجب القانون، وذلك حسبما جاء بالمادة 145.

ونصت المادة 145 من قانون العمل الجديد على أن لـ صاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

وللعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقا للبندين 1 و2 من المادة 145 من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بـالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.

وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف قضى بعودته للعمل مرة أخرى.

قانون العمل الجديد قانون العمل صاحب العمل مصلحة التحقيق العامل

