أحمد موسى: 8 قنوات جديدة بالتليفزيون المصري قريبا .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ناتج الشراكة بين التليفزيون المصري وشركة warch it يصل إلى 150 مليون جنيه.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «تراث التليفزيون كان مركون في البدروم، وحاليا الدولة تحمي كنوز ماسبيرو، وكان يجب وقف نزيف الخسائر»، موضحا عدم إغلاق قناة ماسبيرو زمان.



وأعلن موسى انطلاق 8 قنوات جديدة تابعة للتليفزيون المصري، يجري العمل على انطلاقهم، في إطار عملية هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، متابعا: «الإعلام الخاص يساند الدولة المصرية، وهذا أمر موجود في العالم كله، والمنطقة العربية تعتمد أيضا على قنوات القطاع الخاص، ولادول تنفق مليارات على الإعلام لأنه يدافع عن الشعب، ويساند الدولة في مواجهة الأعداء».