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رياضة

أمير عزمي مجاهد يبكي على الهواء بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:48 ص
أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
عمرو ابوبكر
دخل أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في نوبة من البكاء بعد تتويج فريقه بالبطولة الكونفدرالية، بعد الفوز على منافسه نهضة بركان بركلات الترجيح.

توج الزمالك بالبطولة الكونفدرالية بعد التغلب على منافسه نهضة بركان، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب، بعد ان وصل الفريقان الى ركلات المعاناة الترجيحية وتألق محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك وتصدى لركلة منعت نهضة بركان من الفوز.

جدير بالذكر أن الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية للمرة الاولى، وكانت البطولة الأولى الأفريقية التي توج بها الزمالك في كأس السوبر عام 2003.

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