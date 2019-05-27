مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور

أقامت ماجدة أمين، أمينة المرأة بحزب "مستقبل وطن" بالجيزة، حفل إفطار لعدد من الأطفال الأيتام بأكتوبر، بالتعاون مع هيئة مكتب أمانة المرأة، مني الدرملي، ومني إبراهيم، ودعاء، وفيفيان، وكوثر، وولاء المكاوي، والنائبة مني منير، الأمين المساعد للحزب بالجيزة.





وحضر الحفل أحمد العدل، والنائب علاء عابد، مشرف عام الجيزة، والأمين المساعد بالجمهورية، والنائبة رشا عبد الفتاح، أمينة المرأة بالجمهورية، والمستشار عصام هلال أمين تنظيم الجمهورية، والنائب علاء والي، أمين عام الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم الجيزة.





وأقيم الحفل بالتنسيق مع فريق سمايل ميكر، من كنيسة السيدة مريم العذراء بأكتوبر، وقاموا بتناول الإفطار مع الوفد والأطفال، ثم قاموا بمداعبة الأيتام، وعمل الحلويات والرسم علي الوجه وإدخال البهجة عليهم.





وبعد الإفطار تم توزيع ملابس العيد على الأطفال ثم بعد ذلك قاموا بزيارة السيدات المسنات بدار الزهور للمسنات بأكتوبر والوقوف علي ما إذا كانوا في احتياج لأي مطلب، وفي نهاية الحفل تم الاتفاق علي القيام بزيارتهن في العيد.