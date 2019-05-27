ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:03 ص
حفل افطار مستقبل
حفل افطار مستقبل وطن
مصطفى رماح
أقامت ماجدة أمين، أمينة المرأة بحزب "مستقبل وطن" بالجيزة، حفل إفطار لعدد من الأطفال الأيتام بأكتوبر، بالتعاون مع هيئة مكتب أمانة المرأة، مني الدرملي، ومني إبراهيم، ودعاء، وفيفيان، وكوثر، وولاء المكاوي، والنائبة مني منير، الأمين المساعد للحزب بالجيزة.

وحضر الحفل أحمد العدل، والنائب علاء عابد، مشرف عام الجيزة، والأمين المساعد بالجمهورية، والنائبة رشا عبد الفتاح، أمينة المرأة بالجمهورية، والمستشار عصام هلال أمين تنظيم الجمهورية، والنائب علاء والي، أمين عام الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم الجيزة.

وأقيم الحفل بالتنسيق مع فريق سمايل ميكر، من كنيسة السيدة مريم العذراء بأكتوبر، وقاموا بتناول الإفطار مع الوفد والأطفال، ثم قاموا بمداعبة الأيتام، وعمل الحلويات والرسم علي الوجه وإدخال البهجة عليهم.

وبعد الإفطار تم توزيع ملابس العيد على الأطفال ثم بعد ذلك قاموا بزيارة السيدات المسنات بدار الزهور للمسنات بأكتوبر والوقوف علي ما إذا كانوا في احتياج لأي مطلب، وفي نهاية الحفل تم الاتفاق علي القيام بزيارتهن في العيد.

مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور
مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور
مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور
مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور
مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور
مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور
مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور
مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور
مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور
مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور
مستقبل وطن ينظم حفل إفطار مع الأيتام بأكتوبر ..صور

ترشيحاتنا

تعليق مثير من ياسمين الخطيب بعد تقدم الزمالك بهدف

نبيل الحلفاوي يعتذر عن عدم مشاهدة مباراة الزمالك لسبب غريب

بسبب جنش.. خناقة بين لاعبي الزمالك ونهضة بركان بـ نهائي الكونفدرالية

مباشر .. الزمالك 1 / 0 نهضة بركان .. محمود علاء يتقدم بضربة جزاء .. فيديو

حكم بيع الآثار إذا وجدها شخص في منزله

بالعبري.. قناة إسرائيلية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان بثا مباشرا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. الليثي يشعل خيمة "ليالي الخديوي" بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار