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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقاوي ودعم فني.. الزراعة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحصول القمح |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور علاء خليل، رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن الدولة دائمًا ما تولي اهتماما كبيرا بمحصول القمح، معقبًا: “القمح ده هو لقمة العيش”.

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وأضاف “خليل” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الحقل الإرشادي هو حقل نموذج يتم متابعة المزارع فيه من البداية إلى النهاية تحت إشراف كامل من الباحثين والإرشاد الزراعي.
 

وتابع الدكتور علاء خليل، رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة أن يتم تقديم كافة الخدمات الممكنة للمزارع ليصل إلى أعلى إنتاجية من الفدان، حيث يتم إعطاء الفلاح تقاوي وتسوية بالليزر ودعم فني ومتابعة مختصة، لافتًا إلى أن هذا العام شهد 17900 حقل إرشادي على مستوى الجمهورية.

القمح الحقل الارشادى صدى البلد الزراعة صباح البلد

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