أجابت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عن سؤال:" ما هو "الشورت سيلينج" وهل تتيحه البورصة المصرية؟"، قائلة إن هذه الآلية يتم تطبيقها في الأسواق العالمية بما يسمى "البيع على المكشوف".

الاقتراض بهدف البيع

وأوضحت “يعقوب” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد”،من تقديم الإعلامية رشا مجدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر عندما تم النظر إليه من خلال الناحية الشرعية وجد أنه لا يجوز بيع ما لا يمتلكه العميل، وعليه تم إقرار هذه العملية في مصر بما يسمى الاقتراض بهدف البيع.



وتابعت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن المستثمر طويل الأجل يقوم بتجميع الأسهم الخاصة به في صندوق إقراض ومن ثم يأتي المُضارب ويقترض السهم ويحصل المستثمر على فائدة من العميل الذي اقترض السهم.