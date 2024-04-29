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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 33 مليار جنيه في منتصف تعاملات الاثنين

صدى البلد

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 33.5 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، ليصل إلى 1724877 تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات  اليوم، الاثنين، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، في حين اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع.

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجيإكس30 المحدد النسبيلأكبر30 سهما مقيدةبالبورصة، بنسبة 2.88% ليصل إلى مستوى 27.721 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.3% ليصل إلى 5.731 نقطة، وصعد المؤشر إيجي إكس 100 الاوسع انتشار بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 8.157 نقطة.

البورصة المصرية المستثمرين العرب إيجي إكس 100 ايجي إكس 70 33 مليار جنيه

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