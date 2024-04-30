القانون الحالي منذ 42 سنة .. البارودي يطالب بإصدار تشريع جديد للتعاونيات

استعرض اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان، النجاحات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية وما تسعي استهدافه خلال الفترة المقبلة.

وقال البارودي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة موازنة الهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان اليوم الثلاثاء، أغلب الجمعيات كانت لديها مشكلات وفي ظل القيادة السياسية اصبح لينا تجربة ناجحة في الإسكان التعاوني وبدانا الدخول في السوق الافريقي.

وأضاف خلال كلمته :" واجهنا مشكلات الجمعيات التعاونية الخاصة بالمرافق وتم حل المشكلات سواء في القاهرة الجديدة أو بور سعيد، كما تم القضاء علي جميع المشكلات" داعيا إلي صدور قانونا جديدا للتعاونيات نظرا لأن القانون الحالي منذ 42 سنة".

وعقب الدكتور محمد الفيومي رئيس اللجنة، قائلا :" نأمل أن يكون هناك قانونا جديدا للتعاونيات البناء والإسكان" مشيرا إلي أن هذه من توصيات الحوار الوطني".

وخلال الاجتماع دارت مناقشات واسعة حول الترفيق الخاص بالأراضي، وطالب النائب أمين مسعود أن يتم حل جميع مشكلة المرافق حيث أنها تدعم الاستثمار ".



فيما قال رئيس اللجنة الدكتور محمد الفيومي أن هذا الأمر يخضع الآن لفتوى من مجلس الفتوى والتشريع بمجلس الدولة".