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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح فيلم "أسود ملون" في السينمات السعودية .. الخميس المقبل

صدى البلد

حددت الشركة المنتجة لفيلم أسود ملون موعد طرحه في دور العرض السينمائية السعودية ، وذلك بعد طرحه في نظيرتها المصرية خلال الأسابيع الماضية . 

ومن المقرر أن تستقبل شاشات السينمات السعودية فيلم أسود ملون، يوم الخميس القادم ، ليتنافس مع عدد من الأعمال المصرية هناك أبرزها شقو وفاصل من اللحظات اللذيذة وعالماشي . 

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فيلم اسود ملون  " فيلم رومانسي لايت كوميدي، ومن إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي. 

 

وكان آخر أعمال بيومي فؤاد مسلسل الكبير ، والذي قام ببطولته كل من أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي

أسود ملون احمد فتحي احمد السعدنى السينمات السعودية بيومي فؤاد طاهر أبو ليلة مسلسل الكبير محمد كيلاني

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