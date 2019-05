أخطر لابتوب في العالم.. 6 فيروسات مدمرة وسعره 1.2 مليون دولار

إذا كنت من محبي التعايش مع الأخطار فربما قد تكون مهتمًا بشراء "The Persistence of Chaos"، فهو قطعة فنية أنشأها فنان الإنترنت «جو أو دونج»، إنها ليست لوحة فنية أو نحت إنه كمبيوتر محمول «لاب توب» مليء بستة من فيروسات الكمبيوتر الأكثر خطورة في العالم.



تعيش ستة من أخطر البرامج الضارة في هذا اللاب توب، وبالرغم من ذلك فسيصبح المستخدمون آمنين تمامًا منذ ذلك الحين، شريطة ألا يقوموا بتوصيل The Persistence of Chaos بالواي فاي أو بتوصيل محرك أقراص محمول.



صرح الفنان لذا فيرج بأنه يجب أن يظل الكمبيوتر في الهواء لضمان عدم انتشار البرامج الضارة إلى أجهزة الكمبيوتر الأخرى، وأن الهدف من هذه القطعة الفنية هو "إعطاء تمثيل مادي للتهديدات التي يمثلها العالم الرقمي".



وقال أوه: "يمكن أن تسبب الفيروسات التي تصيب الأسلحة، شبكات الطاقة أو البنية التحتية العامة ضررًا مباشرًا"، مشيرًا إلى أن معظم الناس لديهم تصورًا بأن الأشياء التي تحدث في أجهزة الكمبيوتر لا يمكن أن تؤثر علينا بشكل مادي، بحسب أوبرجيزمو.



يستضيف الكمبيوتر المحمول من نوع «سامسونج» مقاس 10.2 بوصة هذه الفيروسات الستة التي تم اختيارها، تحملت DeepInstinct شركة الأمن السيبراني تكلفة هذه القطعة وتبيعها بالمزاد العلني، فالعرض الحالي لها يزيد قليلًا عن 1.2 مليون دولار.



تتضمن القائمة فيروس «ILOVEYOU» منذ أوائل عام 2000 والذي ظهر كرسالة حب مرفقة برسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك تم تضمين «WannaCry Ransomware» الذي يقوم بإغلاق الجهاز ولا يسمح بالوصول حتى يتم دفع فدية، والذي تعتقد وكالات الاستخبارات أن كوريا الشمالية كانت وراء هذا الهجوم (الفدية).