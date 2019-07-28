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مهنيا وماليا وعاطفيا حظك اليوم لـ برج الحمل الأحد 28 /7 /2019

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:06 م
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر الأبراج من المجالات التي يهتم بها الكثير من الأشخاص، ويحاول الكثير معرفة توقعات يوم بيوم وننشر توقعات الأبراج لبرج الحمل ليوم الأحد 28 يوليو وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الأبراج وفقا لخبيرة الأبراج ماجى فرح.

إليك توقعات برج الحمل ليوم الأحد 28 يوليو

توقعات برج الحمل على الصعيد المهني :

أنت شخص متعجل جدا في اتخاذ قراراتك وهذا يعرضك لبعض الخسائر في عملك.


توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفى :

شريك حياتك يغضب منك بسبب تعجلك، فحاول أن تكون متأنيا أكثر من ذلك.

توقعات برج الحمل على الصعيد الصحى :

عليك ممارسة النشاط الرياضى بشكل منتظم والاهتمام بصحة الجسدية أكثر.

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