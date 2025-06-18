انفجارات ضخمة في طهران.. وإسرائيل تهاجم مجمع "خوجير" لتطوير الصواريخ

كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء بوقوع انفجارات ضخمة قرب حي "فتح" في العاصمة طهران، جراء القصف الإسرائيلي.

وأظهرت صور أقمار صناعية حجم الدمار في قاعدة للصواريخ في مدينة تبريز الإيرانية، في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال هاجم مجمع "خوجير" لتطوير الصواريخ شرق طهران.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أصدر المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذاراً لسكان المنطقة 18 في العاصمة الإيرانية طهران بضرورة إخلاء المنطقة.

وقال أدرعي في بيان "انذار عاجل إلى السكان والعاملين والمتواجدين في مربع 18 في طهران في المنطقة التي يتم عرضها في الخارطة المرفقة".

وأضاف أنه "في الساعات المقبلة سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وفق ما عمل في الأيام الأخيرة في انحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني".

‏وتابع "يا مواطني إيران، من أجل سلامتكم وأمنكم، نرجوكم اخلاء المنطقة المحددة في المربع 18 وفق الخارطة، تواجدكم في هذه المنطقة تعرض حياتكم للخطر".