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ديني

بعد استبعاده من الخطابة.. عبدالله رشدي يعود لعمله فى الأوقاف بأمر القضاء

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:40 م
بعد استبعاده من الخطابة..
بعد استبعاده من الخطابة.. عبدالله رشدي يعود لعمله فى الأوقاف
عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف عودة الشيخ عبدالله رشدي لعمله مرة أخرى بوظيفة إمام وخطيب ثاني بأوقاف القاهرة، بعد نقله للعمل بوظيفة باحث دعوة ثاني.

وجاء قرار وزارة الأوقاف، بعد الحكم الصادر لصالح الشيخ عبدالله رشدي، المتضمن عودته لعمله الأصلي وإلغاء ما عداه من قرارات.

وكانت لجنة القيم بوزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، قررت في مايو 2017 إحالة عبدالله رشدي، للعمل الإداري ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد لحين انتهاء التحقيقات معه وعدوله الصريح عن أفكاره غير المنضبطة وتصريحاته المثيرة للفتنة.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، أن رئيس القطاع الديني وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عبدالله رشدي حال مخالفته بصعود المنبر ووجه جميع المديريات والإدارات والمفتشين بتنفيذ تعليمات الوزارة في هذا الصدد حرفيًا.

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