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رشا راغب: الرئيس السيسي أعطى للشباب الأمل بعدما واجهوا التخوين والإحباط

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:53 م
الدكتورة رشا راغب
الدكتورة رشا راغب
محمد عبد المنعم
قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أثناء حفل تخرج المشاركين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى للشباب الأمل مرة أخرى بعدما واجهوا موجة عنيفة من التخوين والإحباط، أدى لخلق حالة كبيرة من الفرحة، بعدما وجد الشباب رئيسًا يؤمن بهم وبأحلامهم مرة أخرى.

وأضافت الدكتورة رشا راغب أن الشباب المشارك حصل على تدريب عالي المستوى لأول مرة، دون الحاجة إلى وساطة، ولأول مرة يجد الشباب المصري والأفريقي رئيسًا يؤمن بالشباب ويشركهم في العمل العام بشكل فعلي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد صباح اليوم، الأربعاء، فعاليات الجلسة الأولى لليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب، والذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الرئيس حفل تخرج المشاركين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة.

ويعد ذلك إحدى توصيات منتدى شباب العالم الأخير، والذي جاء استكمالا لنجاح التجربة المصرية الرائدة في تأهيل وتمكين الشباب المصري ليشمل شباب القارة الأفريقية لتضمهم في أول برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب الشباب الأفريقي في مصر من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

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