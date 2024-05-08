جامعة العريش تحصد كأس المهرجان الرياضي للكرة الطائرة

شهدت جامعة سيناء، فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لجامعات مدن القناة، والذي أقيم تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش؛ حيث شاركت جامعة العريش في هذا المهرجان بأربعة فرق رياضية، ضمت: خماسي قدم بنين، وكرة السلة بنين، وكرة الطائرة بنات، وتنس الطاولة بنات.



وقد ظهرت الجامعة بمستوى متميز خلال فعاليات المهرجان؛ حيث توج فريق كرة الطائرة بنات بكأس البطولة، بينما حصل فريق تنس الطاولة بنات على المركز الثاني.



وأعرب رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الرياضي المتميز الذي حققته الجامعة، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي ثمرة جهود متواصلة من قبل إدارة الجامعة وجميع أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية والفنية، بالإضافة إلى روح التعاون والتكاتف التي سادت بين جميع أعضاء الفرق الرياضية.



وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس حرص الجامعة على دعم وتشجيع الرياضة الطلابية؛ إيمانًا منها بأهميتها في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وصقل مهاراته الإبداعية والقيادية، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينه وبين زملائه.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يأتي أيضًا في إطار الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، مؤكدًا أن جامعة العريش ستواصل جهودها لدعم مسيرة التنمية الشاملة في محافظة شمال سيناء، وتعزيز دورها كمنارة علمية وإشعاع ثقافي في المنطقة.